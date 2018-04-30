Глава МВД Великобритании ушла в отставку из-за скандала с депортацией мигрантов

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд подала прошение об отставке, премьер-министр приняла его, сообщает Sky News.

По сведениям телеканала, глава МВД позвонила Терезе Мэй в воскресенье вечером, чтобы сообщить о своем решении.

Уход министра связан о скандалом вокруг миграционной политики британского МВД. После Второй мировой войны Великобритания в связи с нехваткой рабочей силы приглашала на работу граждан стран Карибского бассейна и Африки. Недавно газета Guardian распространила информацию о том, что у МВД страны существует программа депортации конкретного количества мигрантов, называемых "поколением Windrush". Такое имя носил корабль, в 1948 году доставивший с Великобританию первую группу мигрантов.

Так, по данным издания, мигрантам стали отказывать в медицинской помощи, им часто угрожали депортацией при отсутствии документов на право постоянного проживания в стране, умышлено создавая, таким образом, "враждебную среду" для них.