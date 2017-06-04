Глава МВД Великобритании: теракты в Лондоне связаны с исламизмом

Совершенные минувшей ночью теракты в центре британской столицы, в результате которых погибли семь человек, связаны с исламизмом. Об этом заявила глава британского МВД Эмбер Радд, пишет ТАСС.

"Мы уверены в том, что террористы были радикальными исламистами, именно этой идеологией они руководствовались. Теперь мы должны определить источник этого радикализма", — процитировало министра агентство Reuters.

Минувшей ночью трое мужчин совершили на автомобиле наезд на пешеходов в британской столице в районе Лондонского моста. Затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих.

По последним данным, в результате этих терактов семь человек погибли, 48 пострадали. Нападавшие были ликвидированы полицией.