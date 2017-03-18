Глава МВД Турции грозит отправлять в Европу 15 тысяч мигрантов ежемесячно

Турция способна в одностороннем порядке изменить условия миграционного соглашения с ЕС и начать отправлять в Европу десятки тысяч беженцев. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Hürriyet Daily News.

"Я говорю вам, европейцы: у вас достаточно храбрости? Если хотите, мы можем отправлять к вам каждый месяц по 15 тысяч беженцев, которых мы не отправляли, и вы будете шокированы. Вы должны осознавать, что не можете вести игру в этом регионе в обход Турции", - подчеркнул Сойлу.

Одновременно он обвинил Германию и Нидерланды в попытках повлиять на внутреннюю политику Анкары, поддерживая протестное движение в Турции в 2013 году, а также движение исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют среди прочего в организации попытки переворота в июле 2016 года.

Глава турецкого МВД также косвенно заявил, что европейские страны, прежде всего Германия и Нидерланды, хотят оказать влияние на запланированный на 16 апреля референдум о внесении поправок в конституцию Турции. По мнению Сойлу, "эти игры ведутся против Турции, чтобы ослабить ее в будущем".

Согласно договору об урегулировании миграционного кризиса в Европе, заключенному между ЕС и Турцией в 2016 году, все беженцы, нелегально прибывающие в Грецию из Турции через Эгейское море, должны высылаться обратно в Турцию. ЕС за каждого выдворенного нелегального мигранта обязуется легально принимать из Турции одного сирийского беженца.