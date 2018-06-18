Глава МВД ФРГ намерен заменить пособия для беженцев неденежной помощью

По информации немецкой газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, план по беженцам, разработанный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), предполагает резкое сокращение размеров выплат беженцам. Глава Христианско-социального союза (ХСС) предлагает почти полностью заменить пособия неденежными видами социальной помощи, пишет издание в понедельник, 18 июня, ссылаясь на источники в партии.

Кроме того, согласно этим данным, министр внутренних дел Германии намерен продлить с 15 до 36 месяцев период, в течение которого соискатели убежища получают базовую помощь, прежде чем выплаты поднимаются до уровня обычных социальных пособий.

Как отмечает далее газета, эти два пункта не найдут поддержки у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию. В январе, когда премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) представил похожий план, социал-демократы заявили об "издевательствах" над беженцами, напоминает издание.

Генеральный план по политике в отношении беженцев, разработанный Зеехофером, содержит 63 пункта. Глава МВД Германии 19 июня представит его федеральному правительству.