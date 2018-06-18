18.06.2018, 09:19

Глава МВД ФРГ намерен заменить пособия для беженцев неденежной помощью


Deutsche Welle
EST
Mineo pagulaskeskus
Фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

По информации немецкой газеты Augsburger Allgemeine Zeitung, план по беженцам, разработанный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer), предполагает резкое сокращение размеров выплат беженцам. Глава Христианско-социального союза (ХСС) предлагает почти полностью заменить пособия неденежными видами социальной помощи, пишет издание в понедельник, 18 июня, ссылаясь на источники в партии.

Кроме того, согласно этим данным, министр внутренних дел Германии намерен продлить с 15 до 36 месяцев период, в течение которого соискатели убежища получают базовую помощь, прежде чем выплаты поднимаются до уровня обычных социальных пособий.

Как отмечает далее газета, эти два пункта не найдут поддержки у Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию. В январе, когда премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) представил похожий план, социал-демократы заявили об "издевательствах" над беженцами, напоминает издание.

Генеральный план по политике в отношении беженцев, разработанный Зеехофером, содержит 63 пункта. Глава МВД Германии 19 июня представит его федеральному правительству.

Между тем, согласно опросу, проведенному Augsburger Allgemeine Zeitung, почти 71 процент жителей Баварии выступают за выход ХСС из правящей в Берлине коалиции в том случае, если Зеехоферу не удастся добиться выполнения своих требований по беженцам. Речь идет о предложении не впускать в страну тех иностранцев, чьи ходатайства об убежище уже зарегистрированы в других странах ЕС. Лишь 24 процента считают подобное решение неприемлемым.

В последние недели в блоке ХДС/ХСС, который вместе с СДПГ образует правящую коалицию, разгорелся серьезный конфликт в политике в отношении беженцев. Хорст Зеехофер настаивает на том, чтобы власти Германии отказались пропускать на территорию страны нелегалов, подавших в других странах ЕС прошение об убежище.

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В свою очередь председатель ХДС Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за общеевропейское решение этой проблемы и считает, что предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к таким странам, как Греция и Италия.

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