Глава МВД Британии потребовал от России объяснений в связи с новым отравлением "Новичком"

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая в парламенте, заявил, что Россия должна объясниться в связи с новым отравлением людей в графстве Уилшир.

"Пришло время, чтобы власти России вышли и четко объяснили, что произошло", — заявил Джавид, которого цитирует BBC.

Речь идет об отравлении в городе Эймсбери мужчины и женщины, которые были госпитализированы 30 июня и сейчас находятся в критическом состоянии. Военные эксперты лаборатории Портон-Дауна уже определили, что пара граждан Британии была отравлена тем же агентом "Новичок", что и Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери, находящемся в 10 км от Эймсбери.

По предварительным данным правоохранителей, у отравившихся в Эймсбери 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджес нет никаких связей с Россией. Как считают в полиции, эта пара могла получить случайный контакт с контейнером или шприцем, который использовался для переноски яда.

"Для наших граждан совершенно неприемлемо быть преднамеренными или случайными целями, а для наших улиц, парков и городов — быть местом для разбрасывания яда", — сказал он депутатам.