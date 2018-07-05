05.07.2018, 18:41

Глава МВД Британии потребовал от России объяснений в связи с новым отравлением "Новичком"

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NEWSru.com
EST
Sajid Javid
Sajid JavidFoto: Stefan Wermuth, Reuters

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид, выступая в парламенте, заявил, что Россия должна объясниться в связи с новым отравлением людей в графстве Уилшир.

"Пришло время, чтобы власти России вышли и четко объяснили, что произошло", — заявил Джавид, которого цитирует BBC.

Речь идет об отравлении в городе Эймсбери мужчины и женщины, которые были госпитализированы 30 июня и сейчас находятся в критическом состоянии. Военные эксперты лаборатории Портон-Дауна уже определили, что пара граждан Британии была отравлена тем же агентом "Новичок", что и Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери, находящемся в 10 км от Эймсбери.

По предварительным данным правоохранителей, у отравившихся в Эймсбери 45-летнего Чарли Роули и 44-летней Дон Стерджес нет никаких связей с Россией. Как считают в полиции, эта пара могла получить случайный контакт с контейнером или шприцем, который использовался для переноски яда.

"Для наших граждан совершенно неприемлемо быть преднамеренными или случайными целями, а для наших улиц, парков и городов — быть местом для разбрасывания яда", — сказал он депутатам.

Ранее сегодня официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй заявил, что поиск связи между отравлением в Эймсбери и Солсбери сейчас является основной линией расследования. А министр безопасности Великобритании Бен Уоллес призвал Россию дать подробную информацию о разработанном в СССР нервно-паралитическом агенте "Новичок". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на это, пока ее официально не допустят к расследованию.

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Как сообщалось, 30 июня в Эймсбери в бессознательном состоянии были госпитализированы два человека — мужчина и женщина. В полиции сначала предположили, что у них была передозировка наркотиками, но медицинские анализы эту версию не подтвердили. В военной лаборатории в Портон-Дауне установили, что пара, как ранее в этом году Скрипали, подвергалась воздействию яда "Новичок". По данным британских СМИ, Роули и Стерджес сейчас находятся в критическом состоянии в одной из больниц Солсбери.

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