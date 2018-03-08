Глава МВД Британии об отравлении Скрипаля: "Наглый и дерзкий шаг"

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала использование нервно-паралитического вещества на территории Британии, с помощью которого была совершена попытка убийства бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, наглым и дерзким шагом.

Радд заявила: "Это нападение было осуществлено самым жестоким способом, публично". При этом министр призвала не допускать спекуляций вокруг инцидента и дать полиции время для проведения тщательного расследования.

Она также пообещала, что Великобритания ответит самым решительным образом на действия преступников, как только станет ясно, кто несет ответственность за это нападение.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к ответственности, кем бы они ни были и где бы они ни находились".