Глава Минкомсвязи РФ считает, что антивирусники Касперского мешают спецслужбам США

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает, что "Лаборатория Касперского" подвергается гонениям в США в том числе потому, что антивирусный продукт компании слишком хорошо ловит вирусы. Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ.

"Все эти операционные системы (iOs, Windows, Android) произведены в США. В общем-то не случайно, что все разоблачения, в том числе от бывших сотрудников спецслужб США, касались в основном скрытных недекларированных возможностей, хитрых вирусов, которые писались для этих операционных систем и которые способствовали незаконному доступу к информации сотен тысяч пользователей по всему миру. Здесь можно построить другую параллель: если "Касперский" сегодня — один из ведущих антивирусов в мире, то, может быть, это тоже одна из проблем, может, он слишком хорошо ловит вирусы", — передает слова министра ТАСС.

Ранее министерство внутренней безопасности (МВБ) США распространило заявление, в котором призвало американские госучреждения отказаться от продуктов разработчика антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского".

Позднее Евгений Касперский получил приглашение выступить 27 сентября в Конгрессе США и заявил, что готов ответить на инсинуации по поводу его компании и создаваемого ею антивирусного программного обеспечения, если успеет получить американскую визу.

Более того, Касперский и ранее говорил журналистам, что выражал готовность предоставить властям США исходный код программ, что явилось бы доказательством непричастности компании к кибершпионажу, но американские власти так их и не запросили.