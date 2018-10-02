Глава МИД Великобритании сравнил ЕС с СССР. Европарламентарии ожидают извинений

Мэй дистанцировалась от заявления Ханта

Между тем премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дистанцировалась от заявления члена своего кабинета о параллелях между ЕС и СССР. "Эти два образования нельзя сравнивать", — заявила она в эфире BBC.

Выступая 30 сентября на съезде Консервативной партии в Бирмингеме, Хант заявил, что Брюссель должен извлечь уроки из истории Советского Союза. "Если вы превратите ЕС в тюрьму, то желание выйти оттуда будет не исчезать, а возрастать", — указал он.

Каким образом Лондон будет выходить из ЕС?

Великобритания планирует выйти из состава ЕС в конце марта 2019 года. Ранее консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй об условиях "Брекзита" не принесли существенного прогресса. Британский премьер, в частности, отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.

Кроме того, усилился раскол в рядах британской Консервативной партии, лидером которой является Тереза Мэй, в связи с расхождениями политиков по вопросу о стратегии выхода Великобритании из состава ЕС. Мэй отстаивает выработанный правительством в июле 2018 года план, который предполагает, что Великобритания фактически продублирует все нормы регулирующих органов ЕС после "Брекзита".

Евроскептики в рядах Консервативной партии и бывшие министры в кабинете Мэй — глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам "Брекзита" Дэвид Дэвис считают этот план чрезмерно мягким. Джонсон, в частности, назвал его "смехотворным" и "ненормальным". Предлагаемый Мэй сценарий станет "моральным и интеллектуальным поражением" для Лондона, отметил он.