Глава МИД Великобритании пригрозил наказать Россию за ее поведение

"Мы бы очень хотели найти способ вернуть Россию в основанную на правилах систему международных отношений, но должны ясно дать понять, что если действия, подобные этим, будут продолжаться, Россия заплатит очень высокую цену", — заявил Хант. При этом Хант оговорился и назвал вместо России Китай, однако сразу же исправил ошибку и под смех зала извинился перед присутствовавшими там "китайскими коллегами".

Грузия, Крым, кибератаки и Солсбери

"До недавнего времени я считал, что Россия хочет быть частью международной правовой системы. Мы были очень рады возможности совершенно других отношений с Россией по сравнению с теми, что были во времена СССР. Но потом было вторжение в 2008 году в Грузию, в 2014 году вторжение в Крым, были кибератаки, нападение с применением химического оружия в Солсбери, и это нас чрезвычайно обеспокоило", — сказал Хант в ответ на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.