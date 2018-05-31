31.05.2018, 15:36

Глава МИД Литвы обескуражен историей с "убийством" Бабченко

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rus.DELFI.lv
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Beneluxi ja Balti välisministrite kohtumine
Foto: Eero Vabamägi

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины (СБУ) в целях предотвращения убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, пишет rus.delfi.lv.

"Я не понимаю таких "спецопераций". Подобные вещи для меня непостижимы. Единственная хорошая новость в этой истории — это, конечно, то, что он жив", — цитирует литовского министра агентство BNS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Бабченко на самом деле жив, написала на своей странице в соцсети Facebook "Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось".

Организация "Репортеры без границ" осудила инсценировку, назвав ее "патетическим трюком".

Киевские правоохранительные органы 29 мая объявили, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко скончался от нескольких выстрелов в спину на лестничной клетке своего дома в Киеве, а тело в лужи крови нашла его жена.

Однако спустя сутки выяснилось, что "убийство" Бабченко оказалось спецоперацией украинских спецслужб с целью предотвратить реальное покушение на него. Вечером 30 мая, Бабченко пришел на пресс-конференцию Службы безопасности Украины (СБУ). Глава СБУ Василий Грицак заявил, что его агентство инсценизировало гибель журналиста, чтобы задержать покушавшихся на него лиц.

41-летний Бабченко воевал в двух российских кампаниях в Чечне, а потом стал военным корреспондентом и писателем. Он не раз получал угрозы убить его. После отъезда из России некоторое время жил в Праге и Израиле, с августа прошлого года — в Киеве.

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