Глава МИД Литвы обескуражен историей с "убийством" Бабченко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил недоумение операцией, которую провела Служба безопасности Украины (СБУ) в целях предотвращения убийства российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, пишет rus.delfi.lv.

"Я не понимаю таких "спецопераций". Подобные вещи для меня непостижимы. Единственная хорошая новость в этой истории — это, конечно, то, что он жив", — цитирует литовского министра агентство BNS.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о том, что Бабченко на самом деле жив, написала на своей странице в соцсети Facebook "Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось".

Организация "Репортеры без границ" осудила инсценировку, назвав ее "патетическим трюком".

Киевские правоохранительные органы 29 мая объявили, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко скончался от нескольких выстрелов в спину на лестничной клетке своего дома в Киеве, а тело в лужи крови нашла его жена.