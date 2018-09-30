30.09.2018, 20:20

Глава МИД Латвии: Россия должна прекратить агрессию против Украины

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rus.DELFI.lv
EST 1
Beneluxi ja Balti välisministrite kohtumine
Foto: Eero Vabamägi

Соблюдая принципы ООН о территориальной целостности и суверенитете, Россия должна прекратить агрессию против Украины, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на Генеральной ассамблее ООН. Он подчеркнул, что Латвия вместе с международным сообществом проводит политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Я уверен, что однажды на Украине международное право победит и территориальная целостность Украины, как и других восточных партнеров ЕС, будет восстановлена", — передает его слова rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Он добавил, что ООН вместе с другими крупными региональными игроками должна продолжать вмешательство и сохранять решимость в разрешении затянувшихся конфликтов в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии. "История стран Балтии подтверждает моральную силу международного права. Эти вопросы международное сообщество должно решать активнее", — сказал Ринкевич.

Он обратил внимание, что Совет безопасности ООН как гарант международного мира и безопасности несет особую ответственность в борьбе с актами агрессии и конфликтами, и недопустимо использовать право вето, чтобы в случаях массового насилия защищать узкие национальные интересы.

Ринкевич в своем выступлении говорил также об истории и событиях, которые привели к нацистской и советской оккупации стран Балтии.

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