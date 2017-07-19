Глава МИД ФРГ предложил отменять санкции против России ”шаг за шагом”

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил отказаться от ожидания полного выполнения минских соглашений для снятия санкций с России. По его мнению, отменять санкции нужно постепенно.

Ожидать полного выполнения минских соглашений для снятия санкций с России неправильно, было бы целесообразно изменить политику Евросоюза в этой области, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэл в интервью журналу Focus.

”Действующие решения Евросоюза требуют 100-процентного выполнения принятых в Минске соглашений. После этого можно приступать к 100-процентной отмене санкций против России. Я считаю, что это условие неосуществимо. Было бы правильным отменять санкции небольшими порциям, шаг за шагом, чтобы показать, что сдвиги по направлению к миру приносят выгоду”, — заявил Габриэл.

По его словам, Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США — воздействовать на Киев.

На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, Габриэл ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.

”Я не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы США устранились от решения проблем мировой политики”, — пояснил глава МИД Германии.

28 июня 2017 года Совет ЕС продлил на полгода санкции, введенные против отдельных секторов экономики России 31 июля 2014 года. Санкции были продлены на полгода, до 31 января 2018 года. Ограничительные меры касаются доступа на европейские финансовые рынки ведущим российским банкам с мажоритарной долей государства в уставном капитале, их подразделений, учрежденных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ”негативно и с сожалением” отнеслись к продлению секторальных санкций Евросоюза против России. Он предупредил, что ”принцип взаимности никто не отменял”.

На следующий день премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что ответные санкции России против стран Запада будут продлены. 30 июня президент России Владимир Путин продлил ответные ”контрсанкции” против западных стран до 31 декабря 2018 года. Россия ввела запрет на ввоз ряда продуктов из Евросоюза, США, а также Австралии, Канады и Норвегии в августе 2014 года в качестве ответной меры на санкции западных стран, введенные из-за присоединения Крыма к России. Под ограничительные меры попали мясные и колбасные изделия, рыба и морепродукты, фрукты, овощи и молочная продукция.

Еще до этих решений 19 июня 2017 года Совет Европейского союза продлил на год действие санкций против России, введенных после присоединения Крыма. Санкции предусматривают запрет на импорт продуктов, произведенных в Крыму и Севастополе, в ЕС, запрет для европейских компаний и граждан инвестировать в предприятия полуострова, запрет на туристические услуги. Также запрещен экспорт из ЕС в Крым товаров и технологий, которые могут быть использованы в областях транспорта, телекоммуникаций или энергетики.

Действие ограничительных мер продлено до 23 июня 2018 года. В заявлении Совета Евросоюза говорилось, что Брюссель продолжит политику непризнания вхождения Крыма и Севастополя в состав России.