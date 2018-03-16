Глава МИД Британии: приказ о применении химоружия, вероятнее всего, отдал лично Путин

Правительство Британии склонно полагать, что приказ о применении на территории королевства химоружия отдал лично президент России Владимир Путин. Об этом заявил министр иностранных дел Борис Джонсон выходя из бункера времен Второй мировой войны Battle of Britain, который он посетил вместе с коллегой из Польши Яцеком Чапутовичем.

"У нас разлад с путинским Кремлем и с его решениями, и мы думаем, что наверняка это был именно его приказ — применить нервно-паралитический газ на территории Великобритании, на территории Европы, впервые со времен Второй мировой войны", — передает его слова Sky news

Глава МИД Британии подтвердил, что нервно-паралитический газ "Новичок", которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, был произведен и хранился в России.

В Кремле почти мгновенно отреагировали на новые обвинения Лондона. "Любые ссылки и упоминания нашего президента (в связи с этой историей — ИФ) ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", — заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В своей речи Джонсон особо подчеркнул, что Лондон ничего не имеет против российского народа, "мы не ладим с Путиным и Кремлем".