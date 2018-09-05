05.09.2018, 09:48

Глава МИД Британии: новые санкции против России нужны как можно скорее

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bbcrussian.com
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Глава МИД Британии: новые санкции против России нужны как можно скорее
Jeremy HuntFoto: Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант пообещал добиваться от Евросоюза, чтобы тот как можно скорее ввел новые санкции против России за попытку отравления Сергея и Юлии Скрипалей.

Выступая во вторник в британском парламенте, Джереми Хант напомнил, что Соединенные Штаты ориентировочно в ноябре обещают ввести против России новые санкции в качестве наказания за применение химического оружия, и Европа должна последовать их примеру.

"Я считаю, что вопрос о санкциях в ближайшие месяцы станет еще более важным, потому что США заявили, что введут санкции за акцию в Солсбери, и они ясно говорят, что со стороны Европы было бы неподобающе не последовать этому примеру, учитывая, что эта акция совершена на европейской земле", — сказал Хант.

"Крайне важно провести четкую красную линию: применение химического оружия, в том числе нервно-паралитических веществ, совершенно неприемлемо, и цена подобных действий всегда будет высока. ЕС уже договорился о режиме санкций за применение химического оружия, и мы будем давить на них, чтобы этот режим как можно скорее был введен в действие", — добавил Хант, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин.

Лидеры стран Евросоюза в итоговом коммюнике саммита в июне официально пообещали как можно скорее составить и принять документ о новом режиме санкций в ответ на применение и распространение химического оружия.

Две недели назад Джереми Хант, выступая в США, уже призывал Евросоюз поддержать США и ужесточить санкции в отношении России, чья политика, по мнению Ханта, подрывает безопасность в мире.

"Мы, конечно, должны взаимодействовать с Москвой, но в то же время надо сказать прямо: внешняя политика России при президенте Путине делает ситуацию в мире более опасной. И сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз ввести всесторонние санкции против России и встать плечом к плечу с Соединенными Штатами", — сказал Джереми Хант в своей речи в Институте мира в Вашингтоне.

Европейские комментаторы говорят, что Евросоюзу будет очень сложно договориться о новых санкциях: некоторые страны ЕС, в основном южные, нехотя голосуют даже за продление нынешних санкций, введенных за аннексию Крыма и войну на востоке Украины.

Кроме того, у стран ЕС возникли споры с США из-за санкций, которые они снова ввели против Ирана, а также из-за угрозы американских санкций против компаний, участвующих в проекте российского газопровода "Северный поток-2".

Британия до выхода из ЕС обязана придерживаться общеевропейской политики санкций. После выхода из Евросоюза, который должен состояться в конце марта следующего года, Лондон сможет вводить собственные санкции против России, но какими именно могут быть эти новые санкции, пока никто из британских официальных лиц не говорил.

Джереми Хант стал главой Форин-офиса вместо ушедшего в отставку Бориса Джонсона совсем недавно, в июле, и во вторник впервые пришел отвечать на вопросы коллег-депутатов в новом качестве.

Ханту был задан и вопрос об украинском режиссере Олеге Сенцове, держащем голодовку в российской тюрьме: депутат-консерватор Мария Миллер спросила министра и пришедших с ним заместителей, как Британия намерена добиваться его освобождения.

"Мы все должны громко требовать его освобождения, и мой многоуважаемый друг, министр иностранных дел, прямо скажет об этом министру иностранных дел России Сергею Лаврову, когда встретится с ним", — ответил замминистра Алан Данкан.

Вопрос о Сенцове уже задавал Лаврову в телефонной беседе в конце августа госсекретарь США Майк Помпео.

Как объявил МИД России в официальном сообщении, Лавров в ответ "призвал незамедлительно прекратить преследование" в США россиян Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута, а относительно Сенцова "дал соответствующие разъяснения".

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