Глава Крыма Аксенов уточнил: он против монархии, но за пожизненное президентство для Путина

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что его слова о введении монархии в России вырвали из контекста. Впрочем, он поддерживает пожизненное президентство для нынешнего лидера страны Владимира Путина. Об этом Аксенов заявил в эфире телеканала "Россия 24". В Кремле и Госдуме позицию Аксенова не поддержали.

В субботу глава Крыма пояснил: "Передача шла два часа, для того, чтобы понять и какую-то логическую цепочку выстроить, надо было посмотреть всю передачу. Разговор шел не о форме, не о том, что надо сменять конституционный строй, а о полномочиях. И я приводил определенные аналогии о том, что если бы наш президент Владимир Владимирович Путин при Советском Союзе руководил процессом, я уверен, что союз бы не распался. О смене конституционного строя я не говорил", — цитирует Аксенова ТАСС.

"Речь шла о полномочиях, по сути, я приводил определенные аналогии, что он (Путин) должен быть пожизненным президентом", — добавил глава Крыма.

Слова Аксенова о введении монархии в России комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, президент РФ Владимир Путин прохладно относится к идеям введения монархии в России, тем более монархии быть не может в отдельно взятом регионе РФ.