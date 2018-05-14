Глава контрразведки Британии предрек России участь "изолированного изгоя"

Глава британской контрразведки MI5 Эндрю Паркер призвал государства Европейского союза к плотному сотрудничеству после завершения процедуры Brexit, чтобы помешать "враждебным попыткам России свергнуть западные демократии", сообщает агентство Reuters.
Он подчеркнул, что исходящая из Москвы угроза требует не меньшего внимания, чем террористическая деятельность "Исламского государства"*.
По словам Паркера, Россия сейчас представляет собой враждебно настроенное государство, которое осуществляет "агрессивные и пагубные деяния", используя свои военные и технологические возможности. Он отметил, что химическая атака в Солсбери является ярким примером "вопиющего нарушения Москвой международных норм". Такое поведение, считает глава MI5, превратит Россию в "изолированного изгоя".
Паркер рассказал, что после событий в Солсбери Россия запустила "беспрецедентную волну дезинформации". "Западу необходимо пролить свет на полуправды и небылицы, порождаемые российской машиной пропаганды", — заявил он.