Глава контрразведки Британии предрек России участь "изолированного изгоя"

Часть своего выступления Паркер посвятил террористической угрозе, исходящей с Ближнего Востока. Он сообщил, что британским спецслужбам известно о планах "Исламского государства" осуществить "более комплексные атаки с ужасающими последствиями". "Современные реалии таковы, что они требуют объединения усилий больше, чем когда-либо", — сказал глава контрразведки.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Как заявила Тереза Мэй, яд "Новичок" разрабатывался в России. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. В Кремле подобные утверждения неоднократно отвергали.

Президент Чехии Милош Земан признал, что в его стране проводились исследования, для которых был произведен нервно-паралитический газ А230. Это вещество относится к семейству "Новичок". По его словам, вещество в незначительном количестве производилось в Чехии и было уничтожено после проведенных тестов.