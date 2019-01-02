Глава КНР выступил против независимости Тайваня, которая "идет вразрез с ходом истории", и не исключил применения военной силы

"Независимость Тайваня идет вразрез с течением истории и приведет в тупик", — сказал Си Цзиньпин (цитата по ТАСС). По его словам, "китайцы не воюют с китайцами", а "мирное воссоединение Китая как в интересах китайского народа на материковой части, так и соотечественников через Тайваньский пролив".

Китайский лидер уточнил, что воссоединение Тайваня с Китаем не нанесет ущерба законным интересам обеих сторон, включая экономические интересы Тайваня. Напротив, это объединение должно стимулировать развитие, процветание и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всем мире, а также внесет значимый вклад в построение сообщества с единой судьбой и в развитие прогресса человечества.

"Мы все из одной семьи. Вопросы пересечения [Тайваньского] пролива являются внутренними делами и, естественно, должны решаться путем взаимного обсуждения и консультаций между нами", — заявил Си Цзиньпин, отметив, что мирное взаимодействие должны поддерживать обе стороны.

В то же время глава КНР допустил возможность применения Пекином силы. "Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", — приводит его слова РИА "Новости".

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь в новогоднем обращении заявила о неготовности отказываться от суверенитета и идти на уступки властям КНР, пишет Deutsche Welle.