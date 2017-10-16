Глава Каталонии не дал ясного ответа на ультиматум Мадрида

Карлес Пучдемон ушел от прямого ответа на вопрос, провозгласил ли он официально независимость Каталонии. Вместо этого он предложил Мадриду установить двухмесячный срок для переговоров.

Глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон не дал прямого ответа на вопрос о том, провозгласил ли он официально независимость Каталонии от Испании. В письме премьер-министру Испании Мариано Рахою, текст которого в понедельник, 16 октября, публикуют испанские СМИ, Пучдемон лишь предлагает Рахою как можно скорее встретиться и установить двухмесячный срок для ведения диалога.

"Наше предложение о диалоге является искренним, несмотря на все то, что произошло", — подчеркивается в послании Пучдемона. Ранее Мариано Рахой ультимативно потребовал от Пучдемон дать ясный ответ вопрос о том, провозгласила ли Каталония независимость от Мадрида, к 11 часам МСК 16 октября.

В ответ правительство Испании заявило, что теперь ожидает прямого ответа от Пучдемона о том, объявил ли он независимость Каталонии или нет, до четверга, 19 октября.

19 октября истекает срок второго ультиматума, согласно которому региональное правительство в Барселоне должно вернуться в правовое поле и отказаться от стремления к независимости. В случае невыполнения этих требований Мадрид угрожает лишить Каталонию статуса автономии и распустить региональное правительство.

Нарушение испанской конституции

Конституция Испании не предусматривает возможности выхода из ее состава отдельных регионов. Поэтому Мадрид расценивал бы официальную декларацию Каталонии о независимости как явное нарушение закона со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями. В то же время "символическая" декларация о независимости вызывает трудности в правовом толковании.

Депутаты каталонского парламента 10 октября приняли документ о независимости Каталонии. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства". Среди подписавших декларацию был и глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом, как заявил в интервью dpa представитель каталонского регионального правительства, речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.

Ранее Пучдемон анонсировал в парламенте Каталонии создание независимой республики, однако тут же объявил, что официальное провозглашение суверенитета откладывается на несколько недель. Свое решение о независимости он обосновал результатами референдума, который состоялся 1 октября и в котором участвовали 43 процента каталонцев от 5,3 млн, имеющих право голоса. Из них 90 процентов высказались за суверенитет. Этот референдум был объявлен Конституционным судом Испании незаконным, а его результаты аннулированы.