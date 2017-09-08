Глава кадетского корпуса в Томске уволился из-за каши с опарышами

Директор Томского кадетского корпуса Владимир Брыков уволился после сообщений о голодовке кадетов из-за опарышей в каше, сообщила глава Департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

По словам Грабцевич, уволились также повар пищеблока и завхоз. "Судя по всему, они поняли, что нарушения находились в их зоне ответственности", — сказала Грабцевич Интерфаксу.

После сообщений о голодовке кадетов из-за того, что в котлах и тарелках с кашей в четверг были найдены опарыши, в корпусе изъяли всю крупу.

"В настоящее время изъята вся крупа, составлено новое меню. Дети вчера поужинали и сегодня позавтракали без проблем", — отметила Грабцевич, добавив, что в учебном заведении были нарушены процедура контроля качества питания.

В четверг в российских СМИ появились сообщения о голодовке воспитанников Томского кадетского корпуса. Ученики жаловались на то, что опарыши в еде попадаются им регулярно. Один из учащихся корпуса сообщил изданию РБК, что кадетов кормят едой с насекомыми "не первый год".

"В рыбе речной чаще всего [опарыши]. Привыкли уже. Кисломолочные продукты дают за день до просрочки. Отвратительно там питаться", — сказал один собеседник РБК, а другой вспомнил, что в прошлом году нашел в каше таракана.

Многие из кадетов почувствовали недомогание, один из младших воспитанников корпуса пожаловался на рвоту. Родители учащихся предположили, что опарыши в пище могли появиться по вине поставщика.

"Дети нашли червей в каше. Предварительная причина — некачественные продукты от поставщика. Кроме того, нарушение в том, что должна быть комиссия, которая снимает пробы. Дети пожаловались еще вчера [в среду — Би-би-си]. Но из-за того, что накануне каша была пшенная, а сегодня рисовая, руководство понадеялось, что в новой каше червей не будет", — рассказала порталу vtomske.ru мать одного из кадетов.