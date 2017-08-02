Глава Госдепартамента США: Трамп недоволен новыми санкциями против РФ

Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон рассказал, что американский президент Дональд Трамп был недоволен новыми антироссийскими санкциями, но, несмотря на это, он, скорее всего, подпишет документ о вступлении санкций в силу.

"Президент и я дали четко понять, что не считаем, что новые санкции против России помогут нашим усилиям. Однако решение по санкциям было принято большинством голосов, и я думаю, президент его поддержит", — сказал Тиллерсон, сообщает Reuters.

По словам Тиллерсона, отношения между Россией и США могут ухудшиться еще больше, чем есть сейчас. Однако он отметил, что Вашингтон намерен решить разногласия с Москвой без открытого конфликта.

"Вопрос последней недели — могут ли отношения ухудшиться или же мы можем добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать пути действий по вопросам общей заинтересованности", — сказал он.

Государственный секретарь США сказал, что на ближайшие выходные у него запланирована встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях съезда Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Маниле.

Сейчас документ, расширяющий санкции против России, ожидает подписи Трампа, который может наложить на него вето. Подготовленные санкции уже признали самыми масштабными с 2014 года. Власти РФ ответили на расширение санкций высылкой американских дипломатов из страны.