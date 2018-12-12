Глава Google объяснил, почему при запросе ”идиот” поисковик показывает фото Дональда Трампа

Вопрос об этом Пичаи задала конгрессмен-демократ Зои Лофгрен. ”Если набрать слово „идиот” [в разделе „Картинки”], появятся фотографии Дональда Трампа. Я только что сделала это. Как работает поиск, если такое происходит?” — спросила она.

Пичаи пояснил, что выдаваемые Google результаты автоматически ранжируются более чем по двум сотням параметров, включая актуальность, свежесть и популярность. ”Исходя из этого, мы пытаемся отбирать лучшие результаты для каждого конкретного запроса”, — сказал Пичаи.

Он отверг обвинения в политической предвзятости компании Google и заявил, что ее сотрудники не управляют результатами поиска вручную.

В августе президент США Дональд Трамп обвинил Google в подтасовке новостей о нем. Поисковик, по его мнению, целенаправленно ”подавляет голоса консерваторов и скрывает хорошую информацию”.