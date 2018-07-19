19.07.2018, 08:10

Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным противником США

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Gazeta.ru
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usa
Foto: Ester Vaitmaa

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что российская сторона якобы продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, российская сторона попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году и по-прежнему продолжает ”злоумышленные операции” для виляния на США ”с целью посеять раскол и разногласия” в США.

”С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением”, — заявил Рей.

Он добавил, что такие попытки предпринимают и другие страны, но Россия является ”наиболее агрессивным игроком”.

Также Рей намекнул, что не так давно угрожал подать в отставку в связи с последними комментариями президента США Дональда Трампа о ”российском вмешательстве” в выборы. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, его мнение, как и мнение американского сообщества по поводу ”российского вмешательства” в выборы 2016 года не изменилось.

Как уточняется, от ответа на прямой вопрос об отставке Рей уклонился.

”Я малозаметный, держащийся в тени человек, но не следует по ошибке недооценивать то, из какого теста я сделан. Этим я ограничусь”, — заявил Рей.

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