Глава ФБР назвал Россию самым агрессивным противником США

Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что российская сторона якобы продолжает осуществлять операции с целью посеять раздор в Соединенных Штатах. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, российская сторона попыталась вмешаться в президентские выборы в 2016 году и по-прежнему продолжает ”злоумышленные операции” для виляния на США ”с целью посеять раскол и разногласия” в США.

”С моей точки зрения, мы должны воспринимать эту угрозу крайне серьезно и реагировать на нее с полной решимостью и сосредоточением”, — заявил Рей.

Он добавил, что такие попытки предпринимают и другие страны, но Россия является ”наиболее агрессивным игроком”.

Также Рей намекнул, что не так давно угрожал подать в отставку в связи с последними комментариями президента США Дональда Трампа о ”российском вмешательстве” в выборы. Об этом он сказал в интервью NBC.

По словам Рея, его мнение, как и мнение американского сообщества по поводу ”российского вмешательства” в выборы 2016 года не изменилось.