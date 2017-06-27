Глава Европола призывает Европу быть готовой к новым терактам — опасность на максимуме за последние 20 лет

Глава Европола Роб Уэйнрайт вновь сообщил, что Европе стоит быть готовой к новым терактам исламистов. Подобные предупреждения звучат от лица руководителя полицейской службы Евросоюза уже который год.

По мнению Уэйнрайта, на этот раз террористическая угроза достигла своего максимума за последние 20 лет и будет лишь возрастать, пишет Frankfurter Allgemeine. "Сейчас опасность террора — на самом высоком уровне при жизни нынешнего поколения, пожалуй, она находится на максимуме за последние 20 лет. И она продолжает возрастать", — заявил глава Европола в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung.

По словам Уэйнрайта, только за прошлый год в Европе были арестованы 718 человек, имевших отношение к джихадистам. "Это очень серьезный рост, который показывает, как сильно радикализировалась часть исламского общества", — отметил глава Европола.

Также Уэйнрайт указал, что правоохранительные органы должны получить больше возможностей по слежке через онлайн-мессенджеры за коммуникацией лиц, подозреваемых в терроризме. "Из-за того что коммуникационные каналы теперь ушли в интернет, полицейские потеряли большую часть своей способности контролировать террористов. В этом вопросе должны произойти изменения", — сказал глава полицейской службы ЕС.

Уэйнрайт предупредил, что "естественной потенциальной целью террористов может стать саммит G20 в Гамбурге в начале июля, как, впрочем, и любое другое важное мероприятие", говорится в статье, переведенной InoPressa.

Саммит "большой двадцатки" пройдет в Гамбурге 7-8 июля. В Белом доме рассчитывают, что в рамках мероприятия состоится встреча президентов США и России, сообщил ранее во вторник ТАСС высокопоставленный чиновник американской администрации. Впрочем, по его словам, окончательное решение на этот счет еще не принято.

Напомним, что по итогам состоявшегося в мае на Сицилии саммита стран G7 была подписана декларация по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом. Лидеры "большой семерки" пообещали стремиться к коллективному подходу по устранению рисков, исходящих от террористов. Главным инициатором документа стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Среди всех европейских стран именно в Британии за последние месяцы произошло наибольшее число кровопролитных терактов. В ночь на 19 июня житель пригорода Кардиффа Даррен Осборн за рулем грузовика совершил атаку возле Финсбери-парка на севере Лондона. Британец наехал на людей, выходивших из мечети, расположенной на улице Севен-Систерс. В результате погиб один человек, еще 10 получили ранения. Полиция и мэр Лондона Садик Хан назвали атаку терактом.

3 июня в британской столице трое террористов в фургоне въехали на Лондонский мост и направили автомобиль в толпу. Затем они доехали до рынка Боро и напали на прохожих с ножами. Через восемь минут после начала теракта полицейские ликвидировали преступников, на которых были фальшивые "пояса смерти". В результате нападения погибли восемь человек, еще 48 были ранены. Ответственность за атаку взяло на себя "Исламское государство".

22 мая смертник устроил взрыв на концерте американской певицы Арианы Гранде в Манчестере. В результате теракта погибли 22 человека, более 60 пострадали. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство".

22 марта в Лондоне автомобиль, за рулем которого находился террорист, наехал на пешеходов на тротуаре на Вестминстерском мосту, а после этого врезался в ограждение у Вестминстерского дворца. Террорист вышел из автомобиля и направился в парламент. Он напал с ножом на безоружного полицейского, который впоследствии скончался от ранений. В результате той атаки погибли пять человек, десятки пострадали. Исполнитель теракта — Халед Масуд — был ликвидирован. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ*.

В 2016 году Уэйнрайт предупреждал об угрозе новых террористических атак в Европе после терактов 22 марта в аэропорту Брюсселя и на станции метро "Мальбек", унесших жизни 32 человек.

В 2015 году аналогичное предостережение прозвучало после терактов в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда террористы совершили ряд скоординированных атак на несколько объектов города. В частности, они открыли стрельбу в некоторых районах Парижа, в том числе в ресторане Le Petit Cambodge и в театре "Батаклан", где проходил рок-концерт. Кроме того, они взорвали три бомбы рядом со стадионом Stade de France, где проходил товарищеский матч футбольных сборных Франции и Германии, на котором присутствовал французский президент Франсуа Олланд. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ.