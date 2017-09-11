Глава Европарламента выступил за уравнивание соцвыплат беженцам в странах ЕС

Антонио Таяни поддержал требование главы МВД Германии Томаса де Мезьера по выравниванию выплат соискателям убежища в рамках Евросоюза.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни поддержал призыв министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера (Thomas de Maisière) уравнять социальные выплаты для соискателей убежища в странах ЕС. Различные стандарты в пределах Евросоюза привели к тому, что беженцы пытаются выбрать конечную страну, исходя из материальных соображений, и переезжают с этой целью из одного государства в другое, заявил Таяни в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung и другим изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в понедельник, 11 сентября.

Приведение к общему знаменателю условий приема беженцев внутри ЕС разгрузит страны, предлагающие нелегалам более привлекательные условия, считает итальянский политик. Кроме того, по его мнению, необходимо пресечь практику дальнейшего перемещения беженцев по территории ЕС. "Это европейский кризис, который мы можем разрешить только при условии совместных усилий", — подчеркнул глава Европарламента.

Эльмар Брок: не сокращать выплаты в ФРГ, а повысить в других странах

В свою очередь депутат Европарламента от немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Эльмар Брок (Elmar Brok) отверг идею сократить социальные выплаты беженцам в Германии. Вместо этого необходимо повысить стандарты социальной помощи соискателям убежища в других странах, заявил он в опубликованном 11 сентября интервью газете Rheinische Post.

Ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер высказался за уравнивание социальных программ для соискателей убежища в Германии с теми, которые действуют в других странах Евросоюза. По сравнению с другими странами ЕС социальные выплаты в ФРГ весьма высокие, что увеличивает привлекательность Германии для мигрантов, заявил немецкий министр в интервью Rheinische Post. Одновременно немецкий министр признал, что стоимость жизни в Германии выше, чем во многих странах ЕС, и не исключил введения в ряде стран доплат к пособиям для соискателей убежища.

Де Мезьер также высказался за введение единых стандартов в ЕС в таких сферах, как процедура рассмотрения ходатайств об убежище и правовая защита на случай отказа в убежище. Он констатировал, что в суды Германии обращается слишком много мигрантов, которым отказано в статусе беженцев. "У нас отвергнутые соискатели убежища могут значительно дольше, чем в других странах ЕС, затягивать свою депортацию благодаря различным юридическим процедурам", — подчеркнул Томас де Мезьер.