Действия турецких властей после попытки путча в стране вызывают много вопросов, заявил Мартин Шульц. А возможное введение смертной казни завершит переговоры о вступлении Турции в ЕС, пишет DW.

Процесс либерализации визового режима Турции с ЕС не будет запущен до тех пор, пока Анкара не реформирует свое антитеррористическое законодательство. Об этом заявил глава Европарламента Мартин Шульц в интервью изданиям Funke Mediengruppe, сообщает Reuters в воскресенье, 25 декабря.

Шульц пока не направлял предложение Еврокомиссии по безвизовому режиму с Турцией на рассмотрение парламента. "Он (документ — Ред.) все еще лежит на моем столе", — сказал глава Европарламента. В то же время он добавил, что действия турецких властей после попытки путча в стране вызывают много вопросов.

В частности, Шульц упомянул об ограничениях свободы СМИ в Турции и заявил, что это неприемлемо. Он также предостерег Анкару от введения смертной казни, добавив, что это приведет к завершению переговоров по вступлению Турции в Евросоюз.

В рамках договора между Евросоюзом и Анкарой турецкие власти должны выполнить 72 условия, поставленных перед ними Еврокомиссией. ЕС, в частности, добивается изменения закона о борьбе с терроризмом, так как в нынешней версии он может быть направлен против оппозиционеров и критикующих правительство журналистов.