Глава Еврокомиссии призвал улучшить отношения с Россией

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС необходимо обдумать, как улучшить отношения с Россией. Об этом он высказался на посольской конференции с главами зарубежных представительств Евросоюза.



По мнению Юнкера, налаживание двусторонних отношений зависит и от России, и от ЕС. "Европейская безопасность невозможна без участия России. 5,5 млн кв. километров — это площадь ЕС, 17,5 млн кв. километров — площадь России. Еще вопросы есть?" — спросил глава ЕК.

Он добавил, что при этом ЕС, конечно, не хочет отказываться от своих принципов и ценностей. В связи с этим Юнкер напомнил об аннексии Крыма, но подчеркнул, что необходимо найти с Москвой общий язык.

"В мире на данный момент идет около 60 войн. Если не считать Украину, то в Европе — ни одной. Украина не входит в Европейский Союз, но это, конечно, европейская страна", — указал Юнкер, комментируя внешнюю политику ЕС.

По его словам, "его друг" президент Украины Петр Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это Европейский Союз и это НАТО. "На данный момент это ни то и ни другое", — подчеркнул Юнкер.

Говоря об отношениях с Анкарой, Юнкер отметил, что "Турция удаляется гигантскими шагами от Европы". По его словам, сейчас не ведутся переговоры о вступлении Турции в ЕС.

Председатель ЕК считает, что Реждеп Тайип Эрдоган хотел бы возложить ответственность за прекращение переговоров на Европейский Союз. Однако на самом деле это не так. Брюссель должен дать понять Турции, что именно система Эрдогана делает невозможным вступление этой страны в Евросоюз.