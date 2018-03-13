Глава Еврокомиссии: Британия пожалеет о "брексите"

Великобритания пожалеет о решении выйти из состава Евросоюза, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, выступая в Европейском парламенте.

Юнкер напомнил, что крайний срок для начала процесса выхода Британии — 29 марта 2019 года. Депутаты-евроскептики встретили ремарку Юнкера аплодисментами.

Придет время, и Британия "пожалеет о своем решении", сказал Юнкер.

Глава комиссии призвал Британию к активизации переговоров по "брекситу". В Брюсселе по этому поводу испытывают "растущее ощущение неотложности", сказал он.

О том же заявил представитель Европарламента по вопросам переговоров о выходе Британии из ЕС Ги Верхофстадт, призвавший Британию перейти от "лозунгов и заявлений" к переговорам по сути.

Верхофстадт, впрочем, добавил, что ЕС и Британия "очень близки" к соглашению о правах граждан после "брексита".

Юнкер призвал британского премьера Терезу Мэй сделать "более ясные" заявления о том, как Британия видит свои отношения с ЕС после выхода из союза.

"Я бы предпочел, чтобы Британия не выходила из ЕС, но всякий, кто выходит из Европейского союза, должен понимать, что именно это означает. Если вы решаете отойти от общих правил и соглашений, значит, вы соглашаетесь с тем, что отношения не останутся такими же, как были", — сказал глава Европейской комиссии.

Юнкер попросил Британию представить дальнейшие предложения по тому, как будет устроена ее граница с Ирландией, которая может остаться в общей правовой зоне с ЕС.

В ответ один из сидящих в зале евродепутатов от британской правой Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) выкрикнул, что граница с Ирландией — это исключительно британский вопрос.

Бывший лидер партии, евродепутат Найджел Фарадж заявил, что Мэй на саммите ЕС на следующей неделе должна повести себя как Дональд Трамп и ускорить процесс отсоединения.

Британия могла бы подписать отдельный торговый договор с США, которые недавно ввели высокие тарифы на импорт стали и алюминия, "за 48 часов", если бы не была членом ЕС, сказал Фарадж.

"Сделайте то, что сделал Трамп, противодействуйте Европейской комиссии — этим задирам, которых никто не избирал", — сказал Фарадж, обращаясь к Мэй.

Евродепутат и член британской Консервативной партии Дэвид Баннерман, в свою очередь, призвал коллег искать в "брексите" положительные стороны. Например, отметил он, после "брексита" Британия станет "самым крупным рынком для ЕС — больше, чем США, Япония и Китай".

"У нас дефицит в 75 млн фунтов в торговле с ЕС, мы даем рабочие места полутора миллионам граждан Германии через автомобильную индустрию, а лондонский Сити очень важен для финансирования бизнеса в ЕС. Сегодня об этом никто не говорил", — сказал он.