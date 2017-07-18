Глава ДНР заявил об учреждении государства Малороссия вместо Украины

Глава так называемой ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия, пишет "Интерфакс".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — сказал журналистам Захарченко. По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Ранее Захарченко уже обещал, что противостояние в Донбассе рано или поздно закончится победой, "которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке", добавляя, что они якобы дойдут до Берлина или Нью-Йорка.