18.07.2017, 11:57

Глава ДНР заявил об учреждении государства Малороссия вместо Украины

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UKRAINE-RUSSIA-CRISIS
UKRAINE-RUSSIA-CRISISFoto: DOMINIQUE FAGET, AFP

Глава так называемой ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия, пишет "Интерфакс".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", — сказал журналистам Захарченко. По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Ранее Захарченко уже обещал, что противостояние в Донбассе рано или поздно закончится победой, "которую ополченцы отметят в Европе или Северной Америке", добавляя, что они якобы дойдут до Берлина или Нью-Йорка.

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