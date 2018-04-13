13.04.2018, 09:26

Глава ЦРУ: США убили "пару сотен россиян" в Сирии, но Путин недостаточно понял это послание

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NEWSru.com
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Mike Pompeo
Mike PompeoFoto: Joe Raedle, AFP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в ходе слушаний в американском сенате, который должен утвердить его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, на пост главы Госдепартамента, заявил о том, что военные США убили "пару сотен" россиян в Сирии, пишет The Hill.

"Несколько недель назад Россия встретилась с сопротивлением (в Сирии. — Прим. ред.). Пара сотен россиян были убиты", — констатировал Помпео.

Вероятно, речь идет об авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Вскоре после этого в СМИ начали распространяться сообщения о погибших во время авиаудара российских наемниках.

Данные о погибших разнятся: бывший "министр обороны" ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) утверждал, что в тот день погибли около 100 человек; агентство Bloomberg писало о более чем 200 жертвах, а экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис приводил данные о 334 погибших российских наемниках.

В четверг, 12 апреля, Помпео в американском сенате заявил о том, что авиаудар по россиянам в Сирии "послал четкий сигнал Москве". При этом он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, "недостаточно понял это послание". "Нам нужно продолжить работу в этом направлении", — добавил он.

Как отмечает издание, во время слушаний сенаторов, особенно членов Демократической партии США, интересовал подход Помпео, претендующего на пост главы американского внешнеполитического ведомства, к российской проблематике.

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Глава ЦРУ, в свою очередь, подчеркнул, что давление на Россию распространяется за пределы санкций и включает в себя и другие способы давления на Кремль. Именно в этом контексте он и привел данные о погибших россиянах в Сирии.

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