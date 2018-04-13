Глава ЦРУ: США убили "пару сотен россиян" в Сирии, но Путин недостаточно понял это послание

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майк Помпео в ходе слушаний в американском сенате, который должен утвердить его кандидатуру, предложенную президентом Дональдом Трампом, на пост главы Госдепартамента, заявил о том, что военные США убили "пару сотен" россиян в Сирии, пишет The Hill.
"Несколько недель назад Россия встретилась с сопротивлением (в Сирии. — Прим. ред.). Пара сотен россиян были убиты", — констатировал Помпео.
Вероятно, речь идет об авиаударе международной коалиции во главе с США в сирийском Дейр-эз-Зоре 7 февраля. Вскоре после этого в СМИ начали распространяться сообщения о погибших во время авиаудара российских наемниках.