Глава ЦРУ призвал США приготовиться к удару со стороны КНДР

Глава ЦРУ Майк Помпео предупредил, что ядерное оружие в КНДР практически готово к тому, чтобы нанести ядерный удар по территории США, передает телеканал CBS.
”Сейчас их возможности достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто КНДР стоит на пороге достижения этих возможностей”, — сказал Помпео.
По его словам, ядерные возможности КНДР намного совершеннее, чем пять лет назад, и будут еще совершеннее через пять месяцев.
Ранее Пхеньян пригрозил Вашингтону ”неожиданным невероятным ударом”.
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