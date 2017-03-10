Глава центра госязыка Латвии назвал поведение Ушакова мальчишеством

В вопросе использования государственного языка мэр Риги Нил Ушаков занял мальчишескую позицию, что не к лицу политику, к тому же мэру кажется, что такие шаги прибавляют ему популярности, отметил в интервью газете Neatkarīgā глава Центра государственного языка Марис Балтиньш.

По его словам, надо различать. Одно дело, когда мы как частное лицо общаемся со своими друзьями на любом языке. Другое дело, когда Ушаков общается с обществом на официальном профиле Рижской думы в социальных сетях на иностранном языке. Именно за эти нарушения и наказан мэр.

Балтиньш считает, что Ушаков в вопросе использования государственного языка занял мальчишескую позицию, что не к лицу сорокалетнему политику.

"Такое поведение недостойно как для мэра столицы, так и для взрослого мужчины. Если школьник задает ему личный вопрос, и мэр отвечает на него на том языке, который понимает ребенок, это одна ситуация. Но общение с залом, в котором полно как латышских, так и русским школьников, не является частным разговором с одним ребенком", — пояснил Балтиньш.

Напомним, что Суд Видземского предместья Риги оставил в силе решение Центра государственного языка оштрафовать мэра Риги Нила Ушакова на 140 евро за коммуникацию самоуправления в соцсетях на иностранных — русском и английском — языках.

Из приговора суда следует, что самоуправление в общении с жителями даже в соцсетях должно использовать только государственный язык.

Ушаков обжаловал решение директора ЦГЯ в суде. Решение суда тоже можно обжаловать, и Ушаков заявил, что планирует это сделать.

По закону о госязыке, государственные и муниципальные учреждения предоставляют предназначенную для информирования общества информацию только на госязыке, и лишь в отдельных исключительных случаях — на иностранном языке.

В латвийской судебной практике это первый приговор суда, касающийся коммуникации самоуправления в соцсетях.

Как сообщалось, ЦГЯ начал также административное делопроизводство в связи с тем, что мэр Риги Нил Ушаков в День теней общался со школьниками на русском языке.