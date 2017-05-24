Глава Большого театра написал письмо Путину из-за допроса Серебренникова

Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил письмо президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Я считаю, что то, как это было сделано в отношении режиссера (Серебренникова), это неправильно. Он художник, человек, не отвечающий, с моей точки зрения, и как я знаю, не отвечающий за финансовую составляющую", — заявил Урин в среду журналистам в Москве.

"Тут свое дело сделали СМИ, которые действовали, не имея достаточно точной информации", — отметил глава ГАБТ.

Урин выразил надежду на то, что расследование ситуации вокруг "Гоголь-центра" "будет предельно объективным, в рамках закона, и с предельным уважением к человеку, имеющему мировое имя, с пониманием ситуации".

На вопрос "Интерфакса", почему он винит СМИ в освещении ситуации с "Гоголь-центром", гендиректор театра подчеркнул, что "всех интересует имя, люди не разбираются в ситуации, но слышат имя, и в результате возникает впечатление, что главный виновник этой финансовой "разборки" — Кирилл Серебренников".

"Это неправильная позиция. Мы имеем дело с очень серьезной материей, эта материя — художник", — отметил Урин.

Накануне дома у Серебренникова был проведён обыск по делу о хищении средств в возглавляемом им театре, позже режиссера вызвали на допрос в СКР. Обыски по этому делу проходили в самом "Гоголь-центре", а также у директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, которая тоже была допрошена. В настоящее время Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.