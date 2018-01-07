Глава Adidas призвал улучшить отношения с Россией

Негативный эффект от санкций против России ощущается и на Западе, но политики предпочитают замалчивать это, считает глава Adidas Каспер Рорштед. Он утверждает, что сближение с Россией — в интересах Европы.

Европе стоит улучшить отношения с Москвой, заявил глава компании Adidas Каспер Рорштед. "Тот, кто думает, что мы наказываем Россию санкциями, ошибается. На Западе по этой причине тоже пропали рабочие места. Но политики предпочитают замалчивать такие результаты", — указал Рорштед в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, опубликованном в субботу, 6 января.

В то же время глава Adidas подчеркнул, что он не призывает Евросоюз к снятию санкций против России. Однако Рорштед считает, что следует найти решение по снятию напряженности в отношениях с Москвой. "Десять лет назад Владимир Путин сказал, что нам нужен свободный рынок от Португалии до России. Не следует одобрять все, что делает президент Путин, но осуществить сближение с Россией — в интересах Европы", — отметил Каспер Рорштед.

Кроме того, указал он, "было бы хорошо иметь пару союзников" для решения ситуации вокруг Северной Кореи и проблемы беженцев из Африки

Рорштед: Россия ближе к Европе, чем другие

Оборот Adidas в России невелик — он составляет меньше 3% от общего оборота, однако на концерн в стране работают "потрясающие люди", считает Рорштед. "В культурном плане Россия находится гораздо ближе к Европе, чем другие", — утверждает глава Adidas.

Рорштед уверен, что чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России в 2018 году, станет "удавшимся мероприятием" и доверяет организаторским способностям россиян. "Они уже доказали это на тесте с Кубком конфедераций", — подчеркнул предприниматель.