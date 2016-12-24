В следующем году 68-летний музыкант планировал выпустить сольный альбом и автобиографию.
Последний диск Status Quo — Aquostic II: That's a Fact! — вышел два месяца назад.
Большую часть музыкального материала Парфитт написал вместе с вокалистом Status Quo Фрэнсисом Росси.
За свою жизнь у гитариста нередко случались проблемы со здоровьем: в частности, он перенес серьезную операцию на сердце, а также операцию по удалению доброкачественной опухоли.
После того как летом этого года он пережил инфаркт, в октябре Парфитт заявил, что больше не будет выступать с группой.
У Рика осталось четверо детей и жена Линдси.