Героя России Чепигу-Боширова нашли на фото из "Одноклассников" и на сайте Минобороны

Имя и инициалы Чепиги выбито на плитах, установленных рядом с памятником маршалу Рокоссовскому, где перечислены все выпускники вуза, ставшие героями СССР или России, отмечает радио "Свобода". А на сайте отделения ДОСААФ в Амурской области указано, что звание Героя России было присвоено Анатолию Чепиге в декабре 2014 года "за выполнение миротворческой миссии".

Блогер Илья Варламов опубликовал на своем сайте еще одну фотографию, на которой изображены выпускники ДВОКУ, включая "солсберийского туриста".

Великобритания считает Александра Петрова и Руслана Боширова, который оказался Анатолием Чепигой, отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии, которые 4 марта были найдены без сознания в Солсбери. По мнению британцев, эти двое, впоследствии представившихся в интервью RT "простыми туристами", нанесли на ручку двери Скрипаля нервно-паралитическое боевое вещество семейства "Новичок".

В середине сентября расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider опубликовали копии документов, полученных из открытых источников, свидетельствующие о том, что Петров может быть причастен к спецслужбам. Кроме того, журналисты выяснили, что Руслан Боширов является 39-летним полковником Анатолием Чепигой, выпускником ДВОКУ 1995 года и Героем России.

Далее "Новая газета" и центр "Досье" узнали, что звание Героя России Чепига получил за одну из трех ключевых спецопераций в Крыму в феврале 2014 года (захват здания Совета министров Крыма, захват аэродрома Бельбек и разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии) либо за участие в эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

В МВД Украины подтвердили, что один из участников атаки на Скрипалей в Солсбери, офицер ГРУ России участвовал в эвакуации Януковича. Его имя не упоминается. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом, говорится на сайте украинского МВД.

Кроме того, 2 октября бывший глава службы безопасности Виктора Януковича Константин Кобзарь попросил суд в Киеве допросить его о роли полковника ГРУ РФ Анатолия Чепиги в эвакуации Януковича из Украины. О запросе написал в Facebook адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Бывший преподаватель ДВОКУ Александр Боржко подтвердил, что одного из его выпускников действительно звали Анатолий Чепига. Боржко также добавил, что несколько лет назад Чепига стал Героем России.