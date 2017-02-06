Германские спецслужбы не смогли доказать факт российских кибератак на ФРГ

Спецслужбы ФРГ не выявили фактов, указывающих на то, что Россия якобы проводит информационные кампании в отношении правительства ФРГ, сообщает в понедельник газета Süddeutsche Zeitung .

По данным издания, к такому выводу пришли сотрудники Федеральной разведывательной службы и Федерального ведомства по охране конституции ФРГ BfV по итогам расследования, длившегося год. "Мы не обнаружили явных доказательств", — сообщили газете в правительстве Германии.

Ранее глава BfV Ганс-Георг Маасен обвинил Россию в попытках дестабилизировать немецкое общество при помощи пропаганды и кибератак в преддверие выборов 2017 года.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung в свою очередь написала, что, по данным BfV, российские власти действуют через группу хакеров, называющих себя "APT 28".