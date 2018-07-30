30.07.2018, 18:40

Германия выдала России главного фигуранта “кокаинового дела”

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bbcrussian.com
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Narkots-1-3
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Германия выдала российской стороне россиянина Андрея Ковальчука, который ранее был заочно арестован московским судом по делу о попытке контрабанды наркотиков из Аргентины.


Адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков сообщил Русской службе Би-би-си, что его подзащитного доставили в Москву в пятницу, 27 июля, "обычным рейсом".

"Сегодня ему предъявили обвинение, которое ранее было предъявлено заочно", — уточнил адвокат, отметив, что он в этот момент был со своим подзащитным.

Ковальчук, по его словам, сослался на статью 51 Конституции России, позволяющую не свидетельствовать против себя. Жеребенков сказал, что сторона защиты в настоящее время вырабатывает свою позицию.

Юрист также отметил, что Ковальчук собирался обжаловать решение об экстрадиции, вынесенное немецким судом 3 июля. По словам Жеребенкова, адвокаты получили его 6 июля, и по закону у них был месяц на его обжалование. Адвокат уточнил, что жалобу на это решение Ковальчук со своим немецким адвокатом собирались подавать как раз сегодня, 30 июля.

Ковальчук находится в СИЗО "Матросская тишина" на карантине, то есть в одиночестве, сообщил собеседник Би-би-си. Адвокат добавил, что его подзащитный "уставший и не может прийти в себя".

"Кокаиновое дело"

В конце февраля стало известно о том, что на территории российского посольства в Буэнос-Айресе обнаружили 389 кг кокаина. Тогда же аргентинские СМИ сообщили о спецоперации по поимке наркоторговцев.

Как уточняла министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, в ходе совместной операции российских и аргентинских спецслужб удалось пресечь поставку наркотиков в Москву.

По ее словам, история началась еще в конце 2016 года, когда российский посол в Аргентине сообщил о тайнике на территории дипмиссии, в котором предположительно хранятся наркотики.

Сотрудники аргентинских спецслужб, проверившие тайник, обнаружили в нем 12 чемоданов с кокаином. В результате секретной операции наркотик заменили на муку, а к чемоданам подсоединили датчики, чтобы отслеживать их дальнейшие перемещения.

Сеть наркоторговцев удалось выявить с помощью прослушки. На это ушел почти год, сообщили власти Аргентины.

В декабре 2017 года в столицу страны прилетел самолет, который должен был перевезти в Москву вещи одного из бывших сотрудников посольства. В него же и были погружены чемоданы с мукой.

Уже после того, как самолет приземлился в Москве, в Аргентине были задержаны сотрудник полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и экс-сотрудник российского посольства в Аргентине Александр Чикало. По версии следствия, они собирались забрать груз из посольства.

В России были задержаны и арестованы бывший завхоз посольства страны в Аргентине Али Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Всем троим предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков и попытке их незаконного сбыта.

Ковальчука как предполагаемого организатора поставки объявили в международный розыск. Он был заочно арестован Тверским судом Москвы.

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