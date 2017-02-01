Германия: в ходе спецоперации задержан предполагаемый вербовщик ИГ

В Германии в федеральной земле Гессен прошла антитеррористическая операция. Полиция задержала 36-летнего тунисца, который подозревается в вербовке сторонников "Исламским государством" (ИГ). На него уже выдан ордер на арест.

В ходе масштабной антитеррористической операции в федеральной земле Гессен задержан 36-летний гражданин Туниса. Прокуратура уже выдала ордер на арест мужчины. Он подозревается в том, что в роли вербовщика активно взаимодействовал с ИГ, занимался контрабандой людей и сформировал террористическую сеть, которая планировала атаки в Германии, сообщили представители генеральной прокуратуры во Франкфурте-на-Майне.

По их информации, конкретных объектов, где должно было произойти нападение, задержанный выбрать не успел. Планирование теракта удалось пресечь на ранней стадии.

Арестованный исламист также разыскивается тунисскими правоохранительными органами по подозрению в организации теракта в Национальном музее Бардо в Тунисе в марте 2015 года.

В поле зрения правоохранительных органов попала группа подозреваемых в составе 16 человек в возрасте от 16 до 46 лет. Полиция провела обыски на 54 различных объектах, включая частные квартиры, офисы фирм и мечети, в ряде городов, среди которых Франкфурт-на-Майне, Оффенбах, Дармштадт, Лимбург-ан-дер-Лан и Висбаден. В операции были задействованы более тысячи сотрудников правоохранительных органов.