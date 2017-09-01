Германия: у Польши нет правовых оснований на репарации за ущерб от Второй мировой

У Польши нет правовых оснований для предъявления Германии требования о выплате репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Такой вывод содержится в экспертном заключении, подготовленном аналитической службой бундестага, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в пятницу, 1 сентября.

Как говорится в документе, все притязания утратили силу самое позднее в момент заключения в 1990 году Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии (Договор "2+4"), ʺпоскольку Польша в ходе подготовки этого договора не предъявила требований о репарациях путем молчаливого отказаʺ. Тогда было достигнуто согласие, что этот договор ʺпо настоящее время блокирует любые требования репарацийʺ. Кроме того, для подобных требований истек срок давности.

Авторы экспертного заключения также приводят позицию правительства ФРГ от 1999 года по этому вопросу, в которой Берлин указывает на ʺизъятия по репарациямʺ, ʺпотерю территорий и имуществаʺ, ʺистечение более 50 лет после окончания войныʺ и ʺДоговор "2+4ʺ. Эта позиция, считают авторы доклада, ʺдолжна соответствовать действующему международному праву касательно отсутствия государственных претензий на репарации в отношениях между Польшей и Германиейʺ.

Кроме того, граждане Польши тоже не могут предъявить индивидуальные иски против Германии, говорится далее в документе, поскольку в международном праве ʺне было ранее и нет сейчас практики, согласно которой частные лица требуют возмещения ущерба или компенсации от государствʺ.