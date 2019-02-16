Германия поддержала санкции против России



Отмечается, что это произошло во время ее выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

”Мы поддерживаем санкции против России”, — сказала Меркель.

Политик добавила, что они должны быть согласованы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.