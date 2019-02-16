16.02.2019, 14:00
Германия поддержала санкции против России
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает санкции против России, передает ТАСС.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия поддерживает санкции против России, передает ТАСС.
Отмечается, что это произошло во время ее выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
”Мы поддерживаем санкции против России”, — сказала Меркель.
Политик добавила, что они должны быть согласованы.
Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, когда на Западе примут 124-страничный пакет санкций против России.
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