Германия пересмотрит политику в отношении Турции

Германия не может продолжать осуществлять политику по отношению к Турции так, как было раньше. Об этом заявил в четверг в Берлине министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, передает ТАСС.

"Нам нужно пересмотреть нашу политику по отношению к Турции", — сказал он, комментируя ухудшение отношений двух государств. По словам министра, такой же точки зрения придерживается канцлер Ангела Меркель и глава СДПГ Мартин Шульц.

"Обстановка в Турции непрозрачна, нужно называть вещи своими именами", — сказал глава МИД. "Мы ожидаем, что Анкара вернется к европейским ценностям".

В частности, ФРГ может сократить инвестиции в Турцию. "Нельзя советовать осуществлять инвестиции в страну, в которой нет безопасности, когда там ставят предприятия в один ряд с террористами", — сказал министр. Ранее правительство Турции передало властям ФРГ список лиц и компаний, подозреваемых в поддержке террористов. В нем фигурируют компании Daimler и BASF, всего в списке 68 имен и названий. Турецкая сторона считает, что указанные в перечне организации и люди связаны с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации госпереворота.

Габриэль также отметил, что задержание в Турции шести правозащитников, включая немца Петера Штойдтнера, — спланированная акция. "Это были запланированные и хорошо подготовленные действия", — сказал он. По его мнению, обвинения против правозащитников "притянуты за уши". Как сказал глава МИД ФРГ, задержанный гражданин Германии принимал участие в семинаре по правам человека, не являлся экспертом по Турции, не имел знакомых среди местных политиков, никогда не делал публикаций в местных СМИ.

По словам Габриэля, Штойдтнер и другие задержанные правозащитники принимали участие в семинаре рядом со Стамбулом. 5 июля семь из них задержал турецкий спецназ, позднее шестеро были помещены в СИЗО по обвинению в поддержке терроризма.

"Я не могу себе представить переговоры о расширении таможенного союза ЕС, когда в Турции задерживают без всякого основания граждан стран Евросоюза", — также сказал он. "Мы должны обсудить, как быть дальше с рамочными инвестиционными условиями и предоставлением германской помощи", — сообщил министр.

Габриэль предупредил немцев об опасности поездок в Турцию.

Глава МИД ФРГ также сообщил, что "в ближайшие дни и недели" намерен обсудить отношения с Турцией со своими коллегами из европейских стран.