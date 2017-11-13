Германия отклонила идею о введении европейского налога для удвоения бюджета ЕС

Германия отклонила предложение председателя Европарламента Антонио Таяни удвоить бюджет Европейского союза путем введения так называемого европейского налога, сообщает Deutsche Welle.

"Для нас эта тема никоим образом не стоит на повестке дня", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в понедельник.

По его словам, Берлин считает существующую систему формирования европейского бюджета дееспособной. Повышенное внимание следует скорее уделять более эффективному расходованию средств ЕС, добавил Зайберт.

Таяни в опубликованном в понедельник интервью изданиям германской медиагруппы Funke призвал найти способы удвоить бюджет Евросоюза до 280 млрд евро со 140 млрд евро, что составляет менее 1% ВВП стран союза. В частности, он предложил ввести европейский налог на транзакции на фондовом рынке.

В настоящее время 80% бюджета ЕС составляют взносы стран-членов, остальная часть — собственные средства Брюсселя, получаемые главным образом путем таможенных сборов, отмечают СМИ. В 2018 году начнутся консультации по вопросу нового семилетнего финансового плана ЕС с 2020 года.