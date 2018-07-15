Германия намерена принять 50 спасенных у берегов Италии беженцев

Берлин готов принять часть спасенных в Средиземном море нелегальных мигрантов. С подобным предложением к странам ЕС накануне обратился председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Германия согласна принять 50 спасенных у берегов Италии накануне беженцев. Об этом в воскресенье, 15 июля, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, решение Берлина обусловлено "проходящими обсуждениями о более интенсивном двустороннем сотрудничестве в области предоставления убежища".

450 ливийских беженцев

Накануне итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт более 400 мигрантов с обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с беженцами из Ливии. По мнению главы МВД Италии Маттео Сальвини, мигрантов необходимо направить на Мальту или вернуть на родину.