15.07.2018, 17:55

Германия намерена принять 50 спасенных у берегов Италии беженцев

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Deutsche Welle
EST
Liibüa rannavalve hoidmas silma peal 147 põgenikuga Itaaliasse suunduma pidanud laeval.
Liibüa rannavalve hoidmas silma peal 147 põgenikuga Itaaliasse suunduma pidanud laeval.Foto: TAHA JAWASHI, AFP

Берлин готов принять часть спасенных в Средиземном море нелегальных мигрантов. С подобным предложением к странам ЕС накануне обратился председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте.

Германия согласна принять 50 спасенных у берегов Италии накануне беженцев. Об этом в воскресенье, 15 июля, заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). По его словам, решение Берлина обусловлено "проходящими обсуждениями о более интенсивном двустороннем сотрудничестве в области предоставления убежища".

450 ливийских беженцев

Накануне итальянское судно и корабль европейской пограничной службы Frontex приняли на борт более 400 мигрантов с обнаруженного у итальянского острова Линоза деревянного судна с беженцами из Ливии. По мнению главы МВД Италии Маттео Сальвини, мигрантов необходимо направить на Мальту или вернуть на родину.

В тот же день председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте предложил распределить 450 спасенных в Средиземном море беженцев по странам ЕС. В своем письме к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, председателю Европейского совета Дональду Туску и главам правительств других стран Евросоюза Конте подчеркнул важность применения принципов, выработанных на саммите ЕС по беженцам, который состоялся в Брюсселе 28-29 июня.

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Франция и Мальта согласились принять по 50 мигрантов, заявил председатель Совета министров Италии позднее в субботу. В свою очередь, премьер-министр Чехии жестко раскритиковал предложение итальянской стороны.

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