Германия начнет платить беженцам за возвращение на родину

Министерство внутренних дел Германии объявило о запуске новой миграционной программы ”Начальная помощь плюс”, предполагающей выплаты беженцам, которые решат добровольно вернуться на родину. Об этом газете ”Известия” рассказал официальный представитель ведомства Йоханнес Димрот.

По его словам, под программу, которая начала действовать с 1 февраля, подпадают мигранты из 45 стран, за исключением государств Западных Балкан. На ее финансирование федеральное правительство в текущем году выделило 40 миллионов евро.

Основой программы, по информации издания, является принцип добровольного возврата. Беженцам, которые решат вернуться на родину до вынесения решения о предоставлении им убежища в Германии, будет выплачено 1200 евро. Тем, кому отказали, выплатят 800 евро при условии, что они не будут подавать апелляцию.

Финансовые компенсации предназначены для лиц от 12 лет и старше. Выплата денег будет осуществляться в два этапа: половину суммы мигрант получит при выезде из Германии, а остальное — через шесть месяцев проживания у себя на родине.

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Как отмечается, комплекс новых мер дополнит ”Реинтеграционную и эмиграционную программу для беженцев в Германии”, в соответствии с которой мигрантам оплачивается выезд из страны, предоставляется 200 евро на дорожные расходы, а также предусматривается выплата помощи в размере 300-500 евро.

Эксперты полагают, что таким образом канцлер Германии Ангела Меркель стремится набрать политические очки в преддверии выборов.

В конце 2016 года были опубликованы результаты опроса, проведенного TNS Emnid для Funke Mediengruppe, согласно которым большая часть граждан ФРГ доверяет Ангеле Меркель. 56 процентов жителей страны считают, что ей по силам преодолеть трудности, с которым страна столкнется в 2017 году.

В начале декабря агентство Reuters отмечало, что в немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в Германию въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то в 2016-м были зарегистрированы 280 тысяч человек.