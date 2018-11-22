Германия готова принять христианку Асию Биби, которой угрожают расправой в Пакистане

"Асия Биби может приехать в Германию, это точно", — приводит издание слова представителя католической благотворительной организации Missio. При этом, как подчеркивает издание, в ответ на запрос Евангелической службы печати, в МИД ответили, что в список стран, которые готовы принять Биби "безусловно, входит и Германия".

Как отмечает газета, Сайфул Малук, адвокат Биби, во вторник во время пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне заявил, что еще ни одна западная страна не сделала конкретного предложения по разрешению на въезд Биби и ее семьи.

Мать пятерых детей Асия Биби в 2010 году была приговорена к смерти через повешение по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда. Христианка ожидала его приведения в исполнении около восьми лет. После отмены приговора власти долго опасались отпускать женщину на свободу из-за массовых протестов исламистов, требовавших ее казни.

Летом 2009 года Асия Биби выпила воды из "мусульманского" колодца, после чего односельчанки обвинили ее в осквернении воды. Вскоре на Биби напала разъяренная толпа, ее арестовали, и в ноябре 2010 года один из судов провинции Пенджаб приговорил ее к смертной казни по действующему в Пакистане закону о богохульстве. В октябре 2014 года Высший суд Лахора утвердил этот приговор.

Отмена приговора Биби вызвала массовые протесты в Пакистане, с призывом к которым выступила радикальная исламистская партия Техрик-э-Лабаик. Ее активисты продолжают требовать от властей немедленной казни Биби и наказания судей, отменивших в отношении нее смертный приговор.